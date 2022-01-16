花旗台灣、星展台灣管理團隊今(16)日被一則「市場傳聞」吵到無法假日休息！兩家銀行「被」宣布將互接消金業務，員工還抱怨又被蒙在鼓裡，實際上兩家銀行都「如常作業」，沒有任何相關會議或資料。

兩家的主管除了重申「對於市場傳聞不予回應」，更氣到說，商業標售案買賣雙方都有協議不准任意公開，「到底是誰在市場放話？抓出來！」

金管會方面也回應中央社，截至目前尚未收到相關資料。金管會相當關切此案，特別是兩大要件：一、花旗台灣財管客戶不能因業務出售而被帶去香港、新加坡；二、花旗台灣現有員工的勞工權益，花旗管理團隊一定要向美國總部完全爭取。

花旗消金暨財管業務出售案，近日在亞洲部份偏小市場陸續完成協議，包括澳洲，菲律賓，印尼、馬來西亞、越南、泰國，韓國花旗則直接關閉。台灣、印度、中東、中國等市場目前仍在協議，中、台兩地都進入優先議約權的「入圍」階段，但台灣花旗和中國花旗的消金業務「實力」完全不同，前者為全年獲利可達台幣百億元、後者一直在虧損狀態。

外銀圈認為，花旗業務出售給其它銀行同業為「併購案」，花旗集團是跨國銀行，加上此次出售作業是花旗集團投行團隊親自處理，依據國際規範，協議過程都是機密等級，買賣雙方都需簽下有法律等級的備忘合約。通常，愈期待到手的買家，愈會遵守規定；會有消息跑到市場上，多是早已自知不具資格的投標者，或是大略懂得談判流程和時間、也自認為有人脈提供了可靠消息來源。實際上，這些放話者已造成了協議雙方的極大困擾。

惟，此案深受市場關切，星展銀行有沒有機會買下花旗台灣？真正答案在新加坡的淡馬錫和花旗銀行亞太地區執行長Peter Babej的談判桌上，兩家銀行的台灣管理團隊只有建議權！