因本土疫情再起，近日民眾搶打第三劑疫苗，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（15）日在記者會上說不知道北市民眾要去哪裡打高端的說法，北市府發言人陳智菡今日回應指出北市多間醫院有特別門診，說「衛福部長不知道，我們也很驚訝！」

15日有民眾反映預約高端疫苗後找不到醫療機構接種，陳時中當下馬上表示自己的太太也有問相關問題，稱第3劑想打高端卻找不到地方打，並說會再與北市協調，希望能夠開更多接種點。

北市副市長蔡炳坤今日上午在臉書回應相關問題，指出這是供需問題，若接種需求多，開設的醫院當然也會變多。蔡炳坤表示，北市府一向尊重市民選打疫苗的種類，並透露在1月12日至1月14日三天中，高端疫苗的接種數僅2301劑，反觀莫德納有63356劑、BNT也有12990劑，認為北市府提供不足的說法是誤解，「有必要加以澄清，以正視聽。」

陳智菡受訪時也指出，台北市多間醫院有提供疫苗特別門診，提供量能每周都會更新，民眾只要提前上網掛號，再依時間前往即可，說「衛福部長不知道，我們也很驚訝！」