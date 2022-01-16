立法院內政委員會為新竹縣合併到地方召開座談會後，民進黨內政召委吳琪銘下週將開聯席會審查地制法修正草案，力拚二月新會期完成三讀，國民黨立委林為洲指出，以各項法定期程來算，竹竹併年底應該來不及，除非民進黨「超速」，無視民意硬幹！

林為洲日前參加峨眉桶柑節時，私下跟縣長楊文科說「竹竹併應該來不及！」16日受訪時他做詳細說明，指地制法修正草案下周內政委員會審查完，經過1個月的朝野協商，要到3月底立法院才可處理。

林為洲說，內政部至少要提100頁像彰化的合併升格計畫書，若半個月寫好，送新竹縣、市政府徵詢意見，實為參考，反對也沒用，再花半個月已4月底，合併計畫書送行政院，審議小組邀專家學者開會再半個月核定，趕在6月25日前公告選區劃分。

林為洲指上述法定期程是未有反對意見，民進黨「超速」完成，公告12月25日新竹縣市合併升格，時間上非常緊迫，雖然林智堅宣布不參選也不接受徵召，解緩民進黨「因人設事」壓力，但還是有「倉促立法」要消滅新竹縣藍營基層的問題，若強行合併真的是很難看！

林為洲以新北市合併計畫書送審1年半，彰化花半年寫合併升格計畫書，很難想像內政部能在半個月完成新竹縣市合併升格計畫書，合併後財務和支出增加多少？行政中心設在新竹市還是新竹縣？合併升格的名稱為何？等種種問題，總要到地方開說明會吧！

林為洲主張合併升格改制日，定在2026年12月25日，利用這4年多的時間，完成必要的整備工作，包括縣市聯合成立改制升格推動小組，擬定改制升格計畫書，「由下而上」經縣市議會審定通過計畫書，並有「偏鄉建設保障條款」的配套措施，保證合併後偏鄉建設經費不會少。

林為洲強調，不管是竹竹併或竹竹苗，他都尊重地方民意，竹竹苗合併需三方同意，竹竹併則需兩方同意，4年多的時間，可舉辦各式公聽會及說明會，才能形成合併的共識。