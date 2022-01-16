前總統馬英九回應核食議題。（圖／中時新聞網直播畫面）

民進黨挾著公投、補選過關後強推核食、修憲，國民黨似乎束手無策。東華大學教授施正鋒呼籲國民黨各派系應團結，並指若朱立倫裝清高就等著一個個被拔樁、國民黨等著被分裂。對此，前總統馬英九表示，國民黨從上到下都應該認真檢討、徹底改革。至於國民黨對於核食開放與否遭疑立場前後不一，馬英九則認為，最重要是民意，應擴大徵詢意見的範圍，才能得到比較合乎民意的決定。

國民黨一連遭遇到好幾次挫敗，馬英九今（16）日受訪時表示，國民黨從上到下都應該認真檢討、徹底改革，不但結合民眾願望，也要達到國家的目標，基本上覺得國民黨的實力沒有因此縮小，尤其當前許多政策都是倒行逆施，民怨其實很大，只是國民黨沒有把它結合起來，所以還有很長的路要走，但一定走得通。

針對核食是否開放，資深媒體人趙少康質疑國民黨立場轉變，傾向同意開放。馬英九則說，2018年公投已經反對核食，若現在要恢復，一定要大眾都能支持看法，大家是否真的放心，這當然是科學問題，也是邏輯問題，但更重要是民意的問題，因此應該擴大徵詢意見的範圍，才能得到比較合乎民意的決定。