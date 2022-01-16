有最美港姊稱號的51歲李嘉欣，昨15日進加護病房(ICU) 48小時，透露肝臟、腎臟、心臟、肺等器官都受影響，醫生還告知她「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」；其實李嘉欣是中葡混血兒幼時家境不優，雖嫁入豪門，但傳李嘉欣只能月領200萬港幣（約台幣700萬元）當零用錢。

據港媒綜合報導，李嘉欣公公、中建企業董事長許世勳在生前對兒子許晉亨的老婆李嘉欣疼愛有加，也對李嘉欣所生獨子呵護備至，早在生前將420億港幣(約1500億新台幣)龐大的遺產安排妥當，許晉亨、李嘉欣夫婦被爆每月領200萬港幣(約700萬台幣)當生活費，雖然看似有很高的生活費，但對豪門而言可能永遠都不夠，這也讓李嘉欣曾短暫復出真人秀撈金，外傳她復出上節目，開工僅4天就有港幣5000萬（約新台幣1.7億元）入袋，這也讓她笑回：「5000萬誇張了，但滿意」。

李嘉欣年幼時父親外遇拋家棄子，一家人擠在天台的鐵皮屋過活，她14歲開始半工半讀，透過當兼職模特兒的收入來完成學業，而李嘉欣在婚前的戀情也是轟動，香港富豪劉鑾雄曾為了追她在10多份報紙上刊登頭版全版式的廣告，並寫下「祝李嘉欣生日快樂THE ONE」，但她也受不了劉鑾雄花心而選擇分手。

李嘉欣的戀情者都選擇豪門，據她在節目上曾說自己很重視物質，另一半必須事業成功，有能力駕馭整個家庭，他的魅力在於他可以承擔很多東西，那這樣我會更愛他，我會著迷多一點。