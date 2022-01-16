白家綺合體老公接代言吳東諺接代言。（民視提供）

白家綺跟吳東諺夫妻檔合體擔任「紅麴磷蝦油」保健食品年度代言人，日前兩人一起拍攝廣告，亮麗現身的白家綺表示，最近有刻意瘦身，不然每次過年都會發胖，因為白媽媽的手藝超棒的，過年都會不自不覺多吃幾口。吳東諺表示以前不覺得過年會發胖，自從跟白家綺結婚之後，才了解到原來過年真的會變胖，平均每過一個新年就是增重3公斤的開始，所以現在開始就會加強運動量，減少澱粉攝取。

白家綺表示很開心2022年新的一年就跟老公一起代言保健食品，今年一定會心想事成，她提醒大家除了做好防疫，也要照顧好自己身體。吳東諺笑說以前都不會注重身體的保養，現在有了家庭跟小孩，開始會自動自發會補充營養品。

近期疫情又升溫，白家綺表示從疫情爆發開始，回家一定先消毒，先去洗澡消毒後，才去抱抱孩子們，現在已經成為習慣，防疫SOP已經深植家中每個人。

吳東諺表示，最近家中已經開始為了過年準備，除了採購年菜，他就是陪岳母一起看「姊姊」葉家妤演出的《黃金歲月》，算是行動收看來支持姊姊。被問到夫妻倆什麼時候重回8點檔，白家綺表示自己5年沒拍8點檔了，只要有適合的劇本跟角色，一定義不容辭，她也很想念觀眾，最期待可以跟老公合體演戲。