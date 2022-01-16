中華電(2412)MOD致力推動跨產業異業結盟，自去年與國內電銷龍頭東森購物合作推出「MOD年菜預購專區」，提供用戶在家一鍵快買的電視購物體驗，今年雙方再度擴大合作，近期有鑑於台灣疫情升溫，專區流量營業額已較去年成長一倍以上。

中華電與東森購物今年再度跨界攜手，提早於12月中即推出年菜預購，包辦年貨零嘴、烹飪保鮮、清潔掃除等年節家庭用品，近日疫情升溫，專區流量大幅成長，營業額已較去年成長一倍以上。

中華電去年MOD用戶數達206萬戶，去年甫因為奧運等國際重要賽事加持，觀看人數、流量均創新高，中華電在MOD策略上近年來為吸引收費用戶或亦有效用戶，持續強化內容，增加各方面合作，今年與東森購物的合作，加上台灣疫情近來風險升溫，預計也將帶動一波線上辦年貨的熱潮。

中華電本次虎年「MOD年菜預購專區」，集合多家口碑業者，包括台北萬豪酒店宴客樓的「闔家團圓年菜組」、六福客棧的「五星開運私藏年菜美饌饗宴」、知名湘菜館彭園的「大心團圓圍爐年菜超值組」，以及阿一鮑魚的「四大珍饈富貴團圓年菜」，均成功創下搶購熱潮。