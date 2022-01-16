美濃客家八音團團長鍾彩祥於1月7日辭世，享壽85歲。文化部長李永得今（16）日出席告別式，向家屬表達慰問與關懷。為感念鍾彩祥長年對於客家八音的保存、傳承，文化部已呈請總統明令褒揚。

鍾彩祥於民國27年出生，自95年受眾人推崇擔任美濃客家八音團團長，精通傳統客家八音的二弦、鑼鼓，帶領樂團多次受邀參加各種藝術季、文藝季，以及法國巴黎世界文化館「想像藝術節」、瑞士日內瓦台灣民俗藝術節客家八音等國外演出。

鍾彩祥對於美濃客家八音推廣及人才培育不遺餘力，曾獲102年「全球中華文化藝術薪傳獎」、104年「客家貢獻獎」；美濃客家八音團則於105年經文化部認定為重要傳統表演藝術「客家八音」保存者。

文化部長李永得表示，鍾彩祥的生命史可說是美濃地區客家八音文化的縮影，其演奏經驗豐富、知識淵博，且熟習客家生命禮俗與歲時祭儀，於台灣客家八音發展史中是極為重要的民間傳統音樂翹楚。文化部未來將持續支持協助客家八音的傳承記錄工作，永續流傳珍貴無形文化資產。