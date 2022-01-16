里港鄉16日發放千元振興消費金，民眾排隊等待領取。（林和生攝）

近2年受到新冠肺炎疫情影響，百工百業皆遭波及，屏東縣里港鄉公所考量不少鄉民收入銳減，因此在財政有所結餘下，發放每人1000元振興消費金，16日發放首日，民眾排隊到指定地點領取，農曆春節前領到這紅包，眾人笑說，是慘澹生活中的小確幸。

提案的里港鄉代會副主席洪博誼表示，去年疫情三級警戒開始，百業蕭條、嚴重影響民眾生計，尤其里港鄉民多從事農漁業，更是泰國蝦養殖重鎮，疫情導致蝦價崩跌，是數十年來不見的慘況。

里港鄉長徐國銘說，在代表會支持下，公所運用去年結餘款編列預算，選在農曆過年前包個小紅包送給鄉親，凡去年10月31日前入籍者、及去年12月31日前出生的新生兒，全鄉約2萬5600人，每人都可現領1000元現金。

金額雖然不多，但讓民眾拿振興金採買年貨，過個好年，徐國銘表示， 雖是小錢但也是份心意，藉此預祝鄉親新年如意。領到錢的民眾笑得合不攏嘴，認為這種事可以多多益善，也有人拿到錢後直接到市場採買，為家人加菜。

徐國銘也加碼好康，為鄉內超過200位鄰長發放每月1000元油料津貼，他說，鄰長屬無給職，但疫情期間，常常替公所協助聯繫訊息、發放宣傳單，「常常請他們協助也會不好意思」，因此新的一年編列約250萬元預算，為鄰長爭取些微福利。

除里港鄉外，新園鄉也將在18日於鄉內發放1000元現金，新園鄉長方冠丁指出，鄉親受新冠疫情影響，因此希望在春節前發放1000元現金，藉此減輕鄉親負擔，讓大家採買年貨時有小小補貼，同時慰勞這一年來的辛苦。

方冠丁表示，屆時將在鄉內北、中、南區的各社區活動中心及大型廟宇廣場前發放。由於疫情尚未消退，因此建議民眾以戶為單位派1代表領取。