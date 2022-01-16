為感謝民眾在公投時力挺，台北市議員羅智強和國民黨前文傳會副主委鄭照新發起徒步走400公里進行謝票，今先從台北走到基隆「暖腳」。羅智強笑言，在這一路上，自己誇鄭照新「身輕如秀燕」，台中市長盧秀燕可能心中會「OS」吧。

羅智強今（16日）在臉書發文表示，從台北走到基隆的一路上，自己誇鄭照新「身輕如秀燕」，而鄭照新則誇他「健步如張飛」，正當他們二個人自我感覺良好的老王賣瓜，盧秀燕心裡大概「OS」，為什麼鄭照新走路會連到盧秀燕啊。

羅智強更笑言，今天還只是試走而已，400公里還沒正式開始，鄭照新就走路走到鞋底脫膠，這到底是鄭照新的問題，還是鞋子的問題，最有趣的是，旁邊自己的小編竟然幽幽的拿出了一捲黑色膠帶，於是，他就客串修鞋師傅幫鄭照新「補鞋」。

許多網友也在PO文底下留言表示，「都被您們不棄的精神感動，一切小心平安」、「友誼深厚的感情」、「94強、小新辛苦了國民黨的高層多學學吧」、「辛苦了！你們兩位真兄弟，加油」。