前交通部長林佳龍（中），16日到竹山消防訓練中心。（廖志晃攝）

前交通部長林佳龍，被點名參選台中或台北市長，不過，他16日在南投受訪時表示，目前沒有選舉打算，而且，他是中央選舉對策委員會成員，是裁判的角色，不宜爭取或參與特定選區的選舉，而是要為民進黨推出能夠勝選的候選人。

林佳龍到竹山消防訓練中心，主持「台灣消防發展與交流協會」成立大會；針對參選問題，林佳龍說目前沒有選舉打算，民進黨已訂定提名機制，而且人才很多，他會全力支持有志參選的夥伴，現在要把無任所大使、新南向外交等工作做好。

林佳龍表示，黨中央提名經嚴謹的機制評估，還有整體布局，民進黨要團結才能發揮戰力，黨中央一定會提出能夠勝選的人選。

而就近來引發爭議的台中捷運路線及車站位置問題，林佳龍說，超過1000億元經費的重大建設，影響城市百年發展，所以對路線、車站選擇一定要慎重，必須經得起檢驗；他在擔任台中市長時，就規畫大台中捷運路網，綠線已通車、藍線業經交通部核定，橘線也已有規畫，如何打造大台中甚至中彰投軌道路，要以宏觀的區域治理為基礎考量。

林佳龍說，最近有些人誤會，以為他擔任交通部長時，變更台中捷運路線與車站位置，實際上是沒有，當初提出的捷運路線可行性評估，經過行政院嚴格審查核定，所以不會突然轉彎或更改車站位置；而且，他在部長任內，全力協助台中市政府將原路線及周邊配套措施做好，也希望台中捷運路網延伸到港區、梧棲及高美溼地，盡快建構完成。