長程航班最新落地採檢結果出爐，陽性率持續在高水位。陳時中表示，昨天共進來7個航班，採檢493人，共18人陽性，陽性率稍微低一點，約3.65％；而今天早上共有5個航班，採檢334人，共24人陽性，陽性率7.19％。

指揮中心統計，昨天至今天共有12個長程航班，其中美國入境航班佔8個航班，陽性率從1.30％到12.9％不等，其餘航班包括德國、澳洲、土耳其和荷蘭，陽性率為3.28％至7.41％不等。

另指揮中心昨宣布啟動分流收治策略，20至39歲患者如在機場未出現急性症狀，經評估無須送醫，即依規定送至加強版集中檢疫所或防疫旅館隔離。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天下午共6位，今天中午前再增加10位，目前共16位符合條件，已送往集中檢疫所；台北市亦針對符合分流條件者，考慮送往加強版防疫旅館。指揮中心指揮官陳時中表示，謝謝台北市第一波來做，先願意接收輕症病患，降低醫療負擔。

今（16日）長程航班落地採檢結果。（指揮中心提供）

昨（15日）長程航班落地採檢結果。（指揮中心提供）

長程航班落地採檢政策上路將近一周，有機場第一線人員反映防疫設備規格縮水，只有醫院採檢人員有兔寶寶裝可穿，其他人只穿不到幾天，就被降級為防水隔離衣，脖子、腳踝、背部都暴露在外。陳時中對此表示「沒有降級」，將請專家評估機場各類人員最合適之防護裝備等級。