40歲吳姓亞裔女子（Michelle Alyssa Go）15日在紐約地鐵等車時，無端被無業遊民推下月台，當場被進站地鐵撞死。

一名亞裔女子昨（15）日上午在紐約地鐵站遭一名無業遊民推入月台，女子當場被進站的地鐵撞死。行兇遊民事後語出驚人，宣稱自己是「神」，「所以我可以這麼做」，還對鏡頭吐舌頭挑釁。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、網路媒體「BuzzFeed」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，住在從曼哈頓上西城（Upper West Side）的40歲吳姓亞裔女子（Michelle Alyssa Go）昨日上午9時40分在時報廣場地鐵站月台等車，突然被61歲男性無業遊民馬夏爾（Simon Martial）推下月台，女子當場被進站的地鐵撞死。

Unhinged homeless man Simon Martial admits to deadly Times Square subway shove, declares himself 'God' https://t.co/09RDiLas74 pic.twitter.com/RLObGY7m8r — New York Post (@nypost) January 16, 2022

馬夏爾事後搭車逃離現場，不過幾分鐘後向地鐵警察自首。

紐約警方表示，馬夏爾原本接近另一名並非亞裔的女子，那名女子感覺馬夏爾行動可疑，可能會將她推下月台，因此離開，不過她離開時就目擊馬夏爾將另一名女子推下月台。

馬夏爾被帶到附近警局時，還對守在門口的攝影記者吐舌頭，被帶離警局時又對記者飆髒話，當記者問他是否殺害吳姓女子時，他語出驚人：「是的，因為我是神，是的，我做了，我是神，我可以這麼做。」

A BLACK MAN, SIMON MARTIAL, PUSHES AN "ASIAN WOMAN," ONTO NEW YORK CITY SUBWAY TRACKS, TO HER DEATH.

SIMON HAS A "NOTABLE CRIMINAL RECORD" AND IS ONLY BEING CHARGED WITH "2ND DEGREE MURDER?" PROBABLY GETS OFF WITH A RELATIVE "SLAP-ON-THE-WRIST."https://t.co/DTWyeVjV3J — Rudolph Lodichand (@RLodichand) January 16, 2022

BREAKING: 61-year-old Simon Martial, who police say turned himself in this morning, curses at reporters and admits to pushing a 40-year-old woman in front of a subway this morning at the Times Square station, killing her @News12BX @News12BK @News12 pic.twitter.com/TcUabQujS8 — Greg Thompson (@gregthompson27) January 16, 2022

當被問及犯案動機時，馬夏爾宣稱被害人偷他的夾克，不過紐約警察局長修耶爾（Keechant Sewell）隨後打臉，指出這起事件是無端攻擊，被害人和馬夏爾互不認識。

目前尚不清楚馬夏爾是否因為吳姓女子的種族而對她下手。

《每日郵報》引述消息人士指出，馬夏爾去年8月才服刑完出獄，他在2017年犯下一級強盜罪；1998年他同樣涉嫌假裝持有槍枝，試圖搶劫計程車，並威脅殺死對方。

馬夏爾的家人對他行兇感到相當驚訝，指出馬夏爾患有精神疾病，已經服藥20多年，並且為此進出醫院多次。