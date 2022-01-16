台中市北屯區近幾年人口快速成長，原有的圖書館設施不敷使用，台中市立圖書館規畫重新改造北屯兒童分館，去年3月動工、預計今年5月可完成改造，為迎接嶄新的圖書館，中市圖近來舉辦票選館名活動，邀社區一同選出喜愛的名字，藉此拉近民眾與圖書館的距離。

文化局長陳佳君表示，台中捷運綠線啟用後，鄰近捷運站的圖書館服務範圍勢必擴大，再加上北屯區人口成長快速，配合此趨勢，決定改造這座位於兒童公園內的分館成為安全、友善、無障礙的全齡化閱讀空間。

陳佳君指出，改造工程除針對建築物主體進行耐震補強，也調整男女廁所數量比為1比4、改善原有哺乳室空間，此外，針對外牆部分加以修繕，也縮小原本的玻璃帷幕面積、藉以解決日曬問題，另分館入口、內部空間全部重新規畫，盼提供民眾優質、舒適的閱讀環境。

台中市立圖書館館長張曉玲說，兒童分館改造工程預計5月完成，未來將提供分齡、分眾服務，除更新原有的兒童閱讀區、親子共讀區相關設施，也將增設青少年及樂齡閱讀區，盼讓更多不同族群的民眾都能來使用閱讀資源，此外，重新開張後的兒童分館將延長開館時段至晚間9點。

而為了拉近圖書館與民眾的距離，中市圖也舉辦新館命名活動，張曉鈴說，目前有4個選項供民眾挑選，包括以路名命名的興安分館、興文分館，或是以捷運站命名的四維分館、用舊地名命名的二分埔分館，另也歡迎民眾提供意見，1月28日前可登錄「台中市立圖書館北屯兒童分館粉絲專頁」參加票選。