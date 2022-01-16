竹北市人口快速成長，在新竹生醫園區附近的東海國小逐年增班，縣府向教育部爭取專案經費，投入5千4百多萬元拆除舊校舍，重建1棟3層樓6間教室新校舍與活動中心，預計明年1月底完工，提供師生更優質安全的教學環境。

東海國小新校舍和活動中心，15日由副縣長陳見賢、立委林思銘及多位議員祈求工程順利後動工。陳見賢表示，竹北人口不斷增加，東海國小學生逐年成長，為讓學生享有更優質的受教環境，縣府規畫專科教室與活動中心拆除重建工程外，並補助6百多萬辦理水利溝渠美化工程及教室門窗改善工程。

陳見賢說，縣府同時向中央爭取到700萬的操場整建經費，相信明年就可看到一個嶄新的東海國小，讓師生有更舒適完善教學與學習的教育空間。

東海國小校長彭祥瑀表示，舊校舍原是許多校友與老師充滿回憶的地方，如今功成身退，重建面積約1240平方公尺，期待未來工程完工，讓學生享有更優質的受教環境。

彭祥瑀並表示，新校舍融合在地客色「稻浪」與「綠建築」元素，走廊欄杆以「稻浪」為意象設計，呈現竹北為「新竹米倉」意象，活動中心完工後，除做為師生展演活動場所，也能提供社區民眾辦理各項活動使用，全面提升作為師生與社區藝文、運動、展演的新天地。