年關將近，假鈔橫行？台南市仁德區傳出有中年男子持印著「魔術銀行」千元假鈔，到越南小吃店買20元飲料，老闆娘當下不察，找錢給對方，事後才發現有異，一名網友怒把這段過程po到臉書社團「我是仁德人」，引來不少人怒轟「丟盡國家顏面」。
一名網友日前於仁德區勝利路及中正路一家越南小吃店買晚餐時，小吃店老闆娘拿1張千元鈔，請他辨別真偽，該網友當下就發現這張千元鈔票觸感有異且沒有防偽線，還印有「魔術銀行」4字。該網友憤怒說，持假鈔行騙的人，明顯是欺騙外國人，因為後來發現同名行騙者又再次到另一家越南小吃店消費。
據了解，這名小吃店老闆娘得知是假鈔，相當難過「以為台灣人不會這樣，當天凌晨採買、備料一邊顧小孩一邊做生意賺的，幾乎被騙走了。」網友也紛紛為店家不平，「騙台灣的越南人，丟盡國家的顏面」、「人在做天在看，報警揪出壞人」。
歸仁警分局指出，這起假鈔事件發生於11日晚間8點多，仁德區中正路的一家越南美食店內，某位男客持1000元買飲料，該男子離開後，店家才發現為假鈔，經向陸續到店內消費的客人抱怨，熱心民眾轉載於社群媒體。
歸仁警分局也立即於臉書回覆內容，並至案發店找尋報案人，目前仍調閱相關監視器偵辦中，警方也呼籲，年關將近，請民眾和商家提高警覺，如有收到假鈔，請盡速報案。
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