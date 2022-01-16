中職樂天女孩陳伊（伊伊）是女團「伊梓帆」的成員之一，因總是給人活潑陽光的健康形象，加上可愛的小虎牙，讓她因此擁有「甜心虎牙」的封號。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日在限時動態上曬出火辣穿搭，讓網友大噴鼻血。

陳伊近日與好友沐妍一同前往台中的花園酒店放鬆度假，這段期間她也不忘在IG上分享美食及旅遊美照，前幾天她便曬出一張穿著白色泳裝的性感辣照吸引目光，沒想到昨（15）日晚間她又突然更新限時動態，PO文表示「期待我的寫真嗎？」並俏皮的用左手遮住半張臉，對著鏡頭露出害羞燦笑，一往下看才發現她身上只穿著粉色蕾絲內衣，大秀火辣事業線與兇猛好身材 ，讓網友們眼睛大吃冰淇淋。接著陳伊還不忘在後面的限時動態上，加碼PO出她與沐妍在泳池畔戲水的俏皮短片，穿著黑色連身泳衣的沐妍還故意拉著陳伊的比基尼丁字褲，使她性感翹臀若隱若現，同樣相當性感。

事實上，陳伊不僅長相甜美可愛，也擁有前凸後翹的好身材，這樣的反差對比也成為她的一大特色，受到不少網友的喜愛，而陳伊除了經常在IG上曬出出遊、工作等美照外，她也會不定時的曬出各種泳裝福利照，讓粉絲們大飽眼福，使她的IG追蹤數持續不斷上升，目前已吸引超過51萬人追蹤。