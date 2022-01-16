中租控股旗下中租能源，今(16)日完成二座太陽能電廠舉辦掛錶與開工，將共計完成裝置容量198MW，屏東縣長潘孟安在主持典禮時指出，讓不利耕作的劣地轉型變綠金，不僅土地可休養生息20年，也增加地主收入、提升在地就業，共創三贏。

中租迪和總經理侯明欽表示，2010年中租自節能服務融資、太陽能電廠融資，跨入投資電廠，從上游到下游，建構完整的太陽能電廠產業鏈，發展迄今，全台已建置2600座的電廠，總裝置容量超過900 MW。他同時感謝，中租的合作夥伴—力暘能源，長期深耕地方，發揮在地連結，邀請屏東鄉親，響應綠能環保，共同創造綠色經濟。

中租與力暘在屏東合作的二案場，包括位於佳冬的分散集結式地面型太陽能電廠，舉辦掛錶儀式，完成與台灣電力公司併聯送電，此案集結340位地主、459筆土地，裝置容量99MW；以及位於枋寮的義暘太陽光電案場舉辦開工活動，預計於2023年完成併網送電，裝置容量99MW。

二天前，14日中租能源台南七股太陽能電廠開工，該區域土壤雖不利耕作，但擁有充沛的日照，適宜建置為太陽能光電廠，整合出總面積287公頃，單一併網量達296MW，為全台最大，年發電量約達4.2億度，預計於2023年6月完工。

中租成立以來，專注服務中小企業，提供設備租賃、分期付款等融資業務，自 2010 年關注中小企業環保節能議題，提供節能設備改善的專案服務，2012 年進入太陽能電廠融資業務，2014 年向中小企業客戶租借農舍、廠房的屋頂，投資太陽能電廠，2015 年成立中租能源，逐步由融資進入電廠投資，建構完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈。

中租向中小企業客戶租用廠房屋頂及畜舍，建置屋頂型太陽能電廠，逐步發展小型地面太陽能電廠，從農業用地、灌溉溝渠、漁電共生，到大型地面案場。未來將持續尋找發展的機會，以每年太陽能電廠家數、裝置容量雙位數成長為目標。