新竹致佳科技大火狂燒9小時，從空拍照可看出廠房嚴重損毀、有坍塌疑慮。（翻攝臉書社團《新竹爆料公社》）

新竹致佳科技大火狂燒9小時，現場空拍照顯示，廠房嚴重損毀。（翻攝臉書社團《新竹爆料公社》）

位於新竹縣湖口工業區內的致佳科技公司廠房，15日晚間9時許驚傳失火，現場竄出猛烈濃煙，空氣瀰漫陣陣惡臭。火勢直到今天（16日）早上6時才撲滅，根據現場空拍照，廠房被燒到嚴重毀損，且結構不穩，廠內疑似有大量危險化學物品，但目前人員仍無法貿然進入調查。

臉書社團《新竹爆料公社》今（16日）分享多張致佳大火現場空拍照，可見廠房被燒到嚴重毀損，結構十分不穩，雖然傳出廠內堆放大量危險化學物品，但目前相關人員仍無法貿然進入調查，已派遣挖土機準備進行開挖散熱。

新竹縣消防局15日晚間9時許獲報致佳科技起火，共出動33車78人前往灌救，新竹縣環保局也派遣毒災應變隊前往救災，3層樓建物築全面燒燃，現場無人員受傷受困，但廠內堆放大量化學原料，消防人員全力搶救後，在今天凌晨3點11分控制火警，6點22分撲滅，約下午2時許殘火處理完畢，新竹縣消防局火調科人員已到場作業，燃燒面積粗估1200坪，損失金額待估。

環保署毒災應變隊和新竹縣政府環保局也進駐，環保局表示，現場周圍PID值（揮發性有機物質）尚無異常，毒災應變隊也在現場待命處理，持續協助進行上下風檢測，掌握狀況；據現場廠方人員說，燃燒區域為包裝紙倉庫和成品存放區，實際燃燒範圍仍待鑑定後確定。