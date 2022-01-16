國民黨智庫副執行長黃心華今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室，已故新北市議員唐慧琳的父親唐敦舜等出席力挺。（葉書宏攝）

國民黨智庫副執行長黃心華今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室，國民黨智庫執行長柯志恩等出席力挺。（葉書宏攝）

國民黨智庫副執行長黃心華宣布投入新北市議員第8選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）市議員初選，今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室。（葉書宏攝）

國民黨智庫副執行長黃心華宣布投入新北市議員第8選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）市議員初選，今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室。（葉書宏攝）

黃心華選辦成立 唐慧琳父親現身「他可以繼承女兒意志！」。

國民黨智庫副執行長黃心華宣布投入新北市議員第8選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）市議員初選，今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室，國民黨智庫執行長柯志恩、已故新北市議員唐慧琳的父親唐敦舜等出席力挺，唐父強調，「黃心華可以繼承唐慧琳的意志！」

新北市副發言人蔡畹鎣擬以「侯家軍」之姿投入選戰，黃心華昨公開喊話，由行政機關推派代表選市議員，將來恐難督促市政府，最後僅淪為「侯衛兵」，有違民主政治基本原則，今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室，黃心華的父母、柯志恩、唐敦舜及博士論文指導老師李釗都出席力挺。

唐父感慨說，女兒好不容易從民進黨手中奪下大新店1席議員，女兒病重時曾告訴他，智庫中的同事黃心華年輕、學識淵博又有理想，很適合接棒她的意志，因此才會決定出來替黃站台。

唐父提到，新店這一席對國民黨很重要，女兒不忍心短短服務，不希望國民黨這一席因此中斷，希望可以找到一個有理想、適當、能夠奮鬥、年紀又輕的，這是國民黨最需要的。

關於有其他國民黨內的競爭者，唐父表示，各自努力，年輕人已經斷層，希望好的年輕人可以接班，國民黨才能繼續奮鬥下去。