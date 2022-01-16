曾沛慈宣布結婚喜訊。（翻攝曾沛慈臉書）

曾沛慈2年多前曾許下生日許願「找到1個好老公」，今（16日）無預警宣布結婚喜訊，開心發文「他有太太，我有先生了」！曾沛慈所屬的亞神音樂表示，她與先生原本就認識超過10年，後來變熟、繼而交往超過一年半，2人從去年春天就很確定有結婚的共識，所以不是閃婚，現在也沒有懷孕。先生是從事音樂相關方面工作。

曾沛慈透過經紀公司表示，自己是個個性低調的人，加上先生又是圈外人，所以她很想好好保護對方。結婚之後，曾沛慈依舊會在工作領域繼續努力，這方面先生也全力支持著她。曾沛慈說：「我很開心遇到一個想要相伴一生的人，我們從以前就是最好的朋友，現在更成為彼此人生道路上的另一半，很期待未來攜手共進的日子。」

至於求婚過程，亞神表示男方是在曾沛慈去年客串一部戲的殺青當晚向她求婚的，「曾沛慈個性機靈，平常別人安排的驚喜往往都瞞不過她，但那天時間是凌晨一點多，她完全沒有心理防備，所以當場真的紮紮實實被驚喜到不行」。男方把2人熟悉的朋友都找來了，埋伏在曾沛慈家，一同見證男方下跪求婚的時刻，求婚現場布置了蠟燭、氣球還有花，他彈著吉他自彈自唱，唱到哽咽，曾沛慈被感動到只有爆哭再爆哭。事後曾沛慈回想當時狀況，忍不住覺得自己那時哭得很離譜，「人生從沒這麼感動過」。