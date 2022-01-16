台一線石牛溪橋是一座88年的舊橋，曾拓寬過２次，2020年3月動工改建為鋼拱橋，預計今年6月完工。（周麗蘭攝）

台一線雲林縣境內的虎尾溪橋、石牛溪橋相距8公里，幾乎同時改建，施工期到目前都已超過1年，農曆春節到來交通流量大，公路總局做好施工標誌及引導路線，2橋梁工程將各別於今年6月、11月完工。

台一線虎尾溪橋位於斗六市、斗南鎮、虎尾鎮交界，是雲林科技工業區銜接中山高速公路的必經橋梁，現有橋梁1993年間拓寬，因橋基沖刷裸露嚴重，最多達4.6公尺，橋梁底高程不足，不符合虎尾溪治理基本計畫，2019年6月開工改建橋梁及引道780公尺，已施工2年7個月。

虎尾溪橋改建總工期3年4個月，預定今年11月完工，目前進度70％，超前進度4％。公路總局西部濱海公路南區臨時工程處呼籲，春節期間務必遵循施工標誌及現場人員引導，交通壅塞時請改道。

台一線與台一丁線交岔口附近的石牛溪橋，也是位於斗六市、斗南鎮、虎尾鎮交界，曾歷經2次拓寬，第一代橋1932年竣工迄今88年，第三代橋1980年竣工迄今也已40年。

2012年間，經濟部水利署辦理「北港溪水系石牛溪治理基本計畫」，發現石牛溪橋梁底高程不足，基礎裸露達4公尺，耐洪能力不足，在2020年3月動工改建，施工至今1年10個月。

石牛溪橋將改建為鋼拱橋，全長91公尺、寬40公尺，工期2年3個月，目前進度85％如期，預計今年6月完工。

公路總局表示，石牛溪橋北上線已完成橋梁，去年七月迄今進行南下線第二階段施工，所有車輛維持單線雙向通行，春節返鄉及出遊車輛驟增，請務必減速慢行。