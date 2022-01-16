女星姚蜜曾是伊林娛樂模特兒，擁有甜美臉蛋和172cm、49kg的高挑身材，被很多網友喜歡，卻也吸引到部分怪咖，近日她自爆被某位男網友騷擾，索性直接公開對方傳的無碼裸照回嗆：「你G很漂亮？還是很大？」讓該男趕緊認錯。

姚蜜今（16日）在IG限時動態先在一名男網友帳號上打上「W？T？F？」接著表示此人曾傳過生殖器的照片給她，換個帳號又故態復萌，傳一些不堪的內容騷擾，姚蜜氣到爆炸，乾脆公開該男網友私傳的無碼裸照，「我很抱歉傷害大家的眼睛，這個人對我長期的騷擾，傳給我訊息，我就想問問大家？到底是啥小？你G很漂亮？還是很大？」

姚蜜越想越憤怒，再下一篇直接放大此男網友的正臉照，痛批：「你以為你是誰呀？你是覺得女生很好欺負？還是覺得女生很騷擾？不好意思事不過三，絕不忍讓，你有種傳這個照片給我，我有種傳給大家看，我現在給你警告，你不連續一個月的道歉，我回台報警。」

該男網友被點名後，趕緊透過私訊向姚蜜說對不起，姚蜜將內容截圖放上IG限時動態，再度為自己的權利說重話：「我媽現在雖然不在人世間，但是我媽絕對不允許你這樣對我！我相信你媽也不希望你這麼對待其他人，請你自重，學習當個人。」

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