桃園市長鄭文燦16日宣布桃園新增7市民染疫，其中西堤案增加4人，分別是2夫妻，另有2名在集中檢疫所的新竹人確診，總計西堤案有6人；另中壢高商和東興國中也各增1名不同班學生染疫，其中東興國中2確診生班級只間隔廁所，初判是共用廁所染疫。

鄭文燦說，西堤群聚案桃園16日增加4人確診，其中案17903和17904是9日到西堤用餐的夫妻檔，三代同堂共11位一起用餐，夫妻一起確診，CT值分別是30、27，家人和職場共居隔64位，原本3幼兒園預防性停課一天，平鎮幼兒園紹豐分班和平鎮私立長青幼兒園採檢結果是陰性，因此2校周一會復課，另楊梅幼兒園楊梅分班仍在等待採檢結果。

另有一對夫妻案17929、17931，也是9日用餐，CT值18跟14，職場家人同步採檢中。鄭文燦也提到，另外還有2位戶籍新竹，為案17932、17933，已在集中檢疫所，匡列後桃園採檢確診，他強調西堤7日跟9日各引發一次群聚感染，除簡訊匡列通知採檢外，再度呼籲7至12日去過西堤民眾或足跡重疊者，都要採檢。

鄭文燦也提到，桃園今也新增2學生染疫，案17935為壢商確診工讀生同校不同班同學，都是1年級，感染途徑要再調查；案17930是東興國中學生，和壢商工讀生就讀東興的表妹不同班，但他提到，2班級中間只隔廁所，廁所共用，初判是廁所感染，該班同學也要居隔。

另外案17934是因女兒就學，母女一同去篩檢站檢驗，但女兒陰性，感染源還在疫調中，不排除是舊案，將持續釐清是否和西堤餐廳群聚有關。至於仁寶平鎮廠和7日西堤用餐的情侶檔案17883、17884相關，昨已採檢一輪，會完成全廠1500人採檢，目前已經完成1316人的採檢、22位居家隔離。

鄭文燦提到，從聯邦銀行到西堤餐廳，兩個群聚都是比較年輕的家庭，所以都會有孩子就讀學校的問題，原則上就讀的學校有1人確診，就全校停課14天，如果確診的班級或者有跨班的活動，或者是在可感染期的補習班活動，也要納入居家隔離，確保學校和學生安全為最高的目標。