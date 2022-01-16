診所一早8點開業即湧現排隊人潮，民眾從診所內排隊到門口外等著注射疫苗。（張妍溱攝）

疫情再拉警報，全台湧現第3劑疫苗追打潮，台中市東區建國市場16日上午於福德祠旁，設置臨時快打站，有近百個攤商施打第3劑，東區公所區長何宜真說，台中市發布「5箭齊發提高疫苗注射專案」後，建國市場自治會長蔡鈴欽立即揪團施打，春節前提升第1線市場從業人員防疫保護力，提供民眾安心的購物環境，周日診所出現排隊人潮。

建國市場自治會長蔡鈴欽指出，市場攤商等迎接農曆過年這波商機，有近百個攤商今天追打莫德納第3劑，市府安排幫攤商注射疫苗形成保護力，打完疫苗後能保護自己，也保護消費者，建構安心的購物環境。

蔡鈴欽表示，另落實防疫措施，管理人員管制市場主要出入口，現場提供體溫量測及酒精或洗手設備民眾全程戴口罩、落實實聯制、保持社交距離，禁止邊走邊吃及試吃，攤商並做好健康自主管理。

蔡鈴欽說，迎新年不忘落實防疫，新建國市場除了傳統攤位，另結合網路商場及提供行動支付服務，一鍵下訂年菜就可宅配到家，讓消費者上網就能把年貨一次買齊，輕鬆又安心。

診所周日大多不開診，但也有診所服務民眾，一早8點開業即湧現排隊人潮，民眾從診所內排隊到門口外等著注射疫苗。排隊的郭小姐說，看到北部疫情升溫，且春節連假計畫與家人出遊，擔心打不到，因此提早預約施打。

因應近日來新冠肺炎Omicron變異株病毒來勢洶洶，台中市長盧秀燕宣布啟動「5箭分流」接種政策，「第1箭」為65歲以上長輩到快打站接種、「第2箭」為至1922平台預約接種、「第3箭」是可至公園、賣場等外展接種站施打、「第4箭」則可向醫療院所預約施打、「第5箭」是開放職場、社區團體或民眾揪團打疫苗，「5箭齊發」加快疫苗施打率。