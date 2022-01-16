台南市環保局近日陸續貼出違規廣告物查報通知單，不少地方民代的競選旗幟被通知須限期拆除。（程炳璋攝）

適逢選舉年，地方選舉年底投票，年初各黨黨內初選已如火如荼，參選者紛紛掛出競選旗幟，台南市決定今年強力執行各類廣告物拆除，基層民代近日陸續接到環保人員公告限期兩天撤旗，初次參選的新人尤感錯愕，認為是打壓新人的手法。

台南市針對廣告物亂象，早訂有臺南市公職人員選舉競選廣告物使用管理規則、台南市環境清潔自治條例（第6條）、臺南市廣告物管理自治條例與廢棄物清理法（第21條11款）等地方法規約束，多年前卻從未強力執行，每逢選舉大街小巷仍充斥競選旗幟與看板。

去年開始，市府強力拆除未經申請許可的鷹架廣告，上周更開始針對違規競選旗幟張貼限期2天拆除公告，且強調違規廣告不分公私領域，一律拆除，引發大批準備投入今年議員選戰的參選人一片錯愕。

其中以將參加初選的參選者最錯愕，參加民進黨東區黨內初選的陳世安強調要拆就得一視同仁，不能只拆他1人，他剛花錢做了500支羅馬旗，這2天全部被迫拆除，新人最需要的就是宣傳知名度，今年突然強力取締競選旗，質疑是在打壓新人，維護已有知名度的老將。

「公共場所不放沒關係，為什麼私領域也不行？」、「私領域算私人財產，政府憑什麼拆除？」這波公告行動引發許多參選人也出現不滿的質疑聲。

台南市環保局清管科強調，違規廣告不分公私領域，除非是自營店家的旗幟，否則不得擺放在戶外。

為了落實違規廣告拆除，台南市環保局11日發出公文，台南市議會14日召開專案報告，在台南市議長郭信良見證下，決議所有廣告未經申請一率拆除，並列入會議記錄。

台南市環保局表示，連日來第一波取締競選旗幟行動餘波盪漾，接獲不少議員電話抗議，台南市稽查人員目前尚只貼出撤除公告，尚未開出任何一張罰單。