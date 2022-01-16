南投縣國姓鄉日前傳出1戶林家一家8口擠同床，念小6的大女兒陳情民代盼有個房間能與妹妹同睡，台南市做工行善團獲知消息，4度驅車到南投縣國姓鄉查訪，15日23名志工動員北上為林家修繕新臥房，16日完工，林家女兒終於圓夢，有個新臥室可以睡。

南投縣林家夫妻共生6名小孩，一家8口擠在同張床睡覺，念小6的大女兒因無床位，只能縮在床底，但山區晚上會有蛇爬入，林女害怕，寫信陳情給民代，林家狀況因此曝光。

台南市做工行善團由台南市9個職業工會成員組志工加入，由大台南總工會與勞工志願服務協會籌組材料經費，專為貧戶修繕房屋，為人搭建遮風避雨的空間。

台南市長黃偉哲得知消息，指示台南市勞工局啟動民間力量給予協助，台南市做工行善團11日前往林家了解家境與狀況，林家因爺爺還有一筆積蓄不願動用，無法符合縣府低收入戶補助資格，家境很不理想。

台南市勞工局與23名志工（包括電氣、木工等職業工會成員）15日、16日連2天驅車北上南投，改造林家一棟舊倉庫，並添購二手家具包括床墊、書桌椅與衣櫥，運到南投提供使用。

林家父親為鐵工，這幾天也放下工作，配合修繕志工一起改善自家房屋屋頂，並清理堆積物品騰出空間。電氣志工15日更換屋內老舊線路、照明設備；16日木工志工接手裝潢新臥室，16日完工助女童圓夢，在年前有個新房間。

黃偉哲託人轉交6份紅包給6個小孩，並贈送每個孩子1座檯燈，另有毛毯、涼被組，這件修繕案連副總統賴清德也關心進度。