中市111校雙語教育成果，展現市府全面推動雙語教育的決心，讓雙語人才走向國際。（台中市政府提供）

台中市111年度雙語教育成果博覽會盛大展開。（台中市政府提供）

精心設計雙語市集，市議員李中等特前往共襄盛舉。（台中市政府提供）

台中市111年度雙語教育成果博覽會，昨日在文化部文化資產園區盛大展開，共有111所學校參與精心設計雙語市集，東勢區東新國小「紅龜粿」、大安區大安國中「大安五寶」、和平區中坑國小｢宇宙之子｣都成為雙語教育活教材，教育局長楊振昇表示，此次主題為「FULL市台中，雙語教育」，展現市府全面推動雙語教育的決心，讓雙語人才走向國際。

教育局長楊振昇說，雙語市集（Bilingual Market）匯集台中市111所國小、國中、高中，以「寓教於樂」方式規劃4大主題攤位區，從「節慶文化」、「科創遊戲」、「藝文展覽」到「生活應用」，既富有童趣，又深具雙語教育內涵，藉由輕鬆、生活化市集展覽，營造有趣英語使用環境。

例如東勢區東新國小Yummy yummy Hakka cake，用新丁粄節主角客家美食「紅龜粿」呈現結合雙語教育與在地文化的課程特色，先由外師介紹學校老師精心手繪新丁粄節雙語繪本，接著由學生教大家動手DIY製作紅龜粿吊飾。

東新國小康永濬小朋友說，參加雙語博覽會很有挑戰性，這是他第一次用英語教學，正式上場時有點緊張，但看到大家都很喜歡，他覺得很有成就感。來自和平區偏遠學校中坑國小所規劃｢宇宙之子｣，和來賓玩起雙語九宮格，介紹｢星期一到星期日｣英文文字起源與太陽系的關聯。二年級彥維表示，穿著太空人服裝介紹宇宙，還可以去其他攤位參觀闖關，超有趣。

另外還有西區大同國小FUN奧運仿生獸賽跑、大安區大安國中的大安五寶、南屯區南屯國小魔法故事屋及新民高中英雄傳說cosplay等，每個攤位都熱鬧滾滾，展現台中市各級學校推動雙語教育的多元特色。

教育局指出，博覽會場中還有一部台中市「英語希望傳愛專車」，這部專車自106年啟用迄今已邁入第6年，學期間由中師和外師開著專車上山下海，將學習英語環境主動送偏鄉和沒有外師小學，服務已超過250校次。

此次專車精心規劃動手做盆栽活動，孩子們用英語帶著楊局長一起體驗，有趣課程和外師與孩子們唱作俱佳的教學活動，深獲楊局長肯定，他表示，「英語傳愛專車」幫助許多孩子從原本恐懼英語到放心開口說英語，所到之處代表著台中市深耕雙語教育積極行動力。

教育局強調，台中市積極推動雙語教學，108學年度23所學校參與，109學年度達到51所，110學年度更倍增至103所推動雙語教學學校，展現驚人成長幅度與雙語教學動能，市長盧秀燕以「富市台中，新好生活」推動市政，致力營造優質雙語教育環境，挹注1.2億元經費廣聘外師，不僅29行政區皆有外師，高達123位外師人數更是全國第一，雙語國家並非一蹴可幾，市府持續透過堅實穩健雙語教育政策，讓雙語種子遍地萌芽，逐步成長茁壯，陪伴孩子勇敢走向國際，擁抱世界。