因應疫情升溫，各金控紛紛啟動防疫加強措施，玉山金控表示已於上周自主提升相關防疫措施，並針對桃園地區分行進行同仁居家快篩與消毒工作。
1.提升桃園地區分行防疫措施，禁止餐會、非必要外訪，並完成桃園地區同仁自主居家快篩及分行的消毒工作。
2.總行部份單位，如財金、資訊等已優先啟動異地及居家辦公，並減少非必要的外訪。
3.對於海外回國的同住親友，必須通報總行，並落實自主健康管理機制。
4.鼓勵主管同仁接種疫苗，落實確診者足跡疫調，有任何狀況務必第一時間回報。
因應疫情升溫，各金控紛紛啟動防疫加強措施，玉山金控表示已於上周自主提升相關防疫措施，並針對桃園地區分行進行同仁居家快篩與消毒工作。
1.提升桃園地區分行防疫措施，禁止餐會、非必要外訪，並完成桃園地區同仁自主居家快篩及分行的消毒工作。
2.總行部份單位，如財金、資訊等已優先啟動異地及居家辦公，並減少非必要的外訪。
3.對於海外回國的同住親友，必須通報總行，並落實自主健康管理機制。
4.鼓勵主管同仁接種疫苗，落實確診者足跡疫調，有任何狀況務必第一時間回報。
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