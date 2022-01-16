中央16日公布確診者中，案17932與案17933，兩人為新竹縣某科技大學20多歲女學生和30多歲社團老師，9日曾一起到桃園市中壢區西堤餐廳用餐，女學生11日喉嚨痛、畏寒，13日發燒，15日採檢後確診，社團老師則發燒確診，兩人已安排至集中檢疫所隔離治療。

新竹縣衛生局表示，女學生平時在學校對外開放的游泳池打工，擔任行政櫃台人員，疫調人員16日已前往學校環境風險調查與疫調，初步匡列案學生宿舍同住者、宿舍同樓層、同班同學、老師等人，社團老師部分則匡列同辦公室、同棟宿舍、同活動社團老師等人，居家隔離、自主健康管理等人數待確認中。

目前該科技大學停課兩天，學校游泳池、保齡球館、校內超商停業兩天，即日起學校大小型活動皆暫停，配合防疫措施。

環保局目前正針對校內道路、外圍等各處活動場地消毒。為謹慎起見，衛生局緊急委託湖口仁慈醫院派機動篩檢部隊進駐校園，擴大PCR篩檢，預計首波將篩檢200至300人，後續將視疫調和實際狀況滾動式調整擴大篩檢範圍。