苗栗縣獅潭鄉農會16日舉行苗栗桶橘、獅潭草莓評鑑會。

縣長徐耀昌等人到場共襄盛舉。（李京昇攝）

苗栗縣政府與獅潭鄉農會，16日在獅潭鄉義民廟舉行苗栗全縣柑橘、獅潭草莓評鑑會，由獅潭鄉果農謝添雲、劉秀雲分別拿下桶柑及草莓評鑑特等獎，其中全縣桶柑評鑑獅潭農會囊括特等到三等獎等前九名，是最大贏家。縣長徐耀昌等人頒贈評鑑優勝得主，並賣力行銷獅潭在地農特產品。

獅潭鄉柑橘、草莓進入盛產，為了促銷鄉內柑橘和草莓，獅潭鄉農會每年都會舉辦評鑑促銷活動，今年已邁入第29年。

柑橘特等獎得主謝添雲說，評比標準有甜度、果肉量、口感、外觀等，還不能有籽、農藥也不能超標，每年競爭激烈，能夠脫穎而出，他也非常訝異。

草莓特等獎劉秀雲，13年前把功夫傳授給越南籍媳婦丁氏征，婆媳倆細心投入栽種草莓，例年來獲獎無數，今年再次拔得頭籌，劉秀雲說，她慢慢交棒給下一代，能種出品質好的草莓，她也很感謝媳婦用心幫忙。

縣長徐耀昌、立委徐志榮、議長鍾東錦、議員江村貴、獅潭鄉長謝春梅、農會理事長古明育、總幹事黃煥祥及鄉代會主席詹桶生等人都到場，頒獎恭喜全縣桶柑及草莓果品評鑑優勝得主，並賣力行銷獅潭在地農特產品。

徐耀昌表示，獅潭鄉空氣好、無污染，仙山仙水所孕育的柑橘果肉鮮甜多汁，橙黃晶亮賣相佳，難怪這次全縣桶柑評鑑包辦前九名，而所種植的草莓則顆顆飽滿、鮮豔欲滴，都是最優質在地農產。

此外，獅潭還有仙草、酸柑茶、桂竹筍、蠶絲被等特產，都是年節送禮最佳選擇，歡迎遊客前來獅潭採果、品嘗客家特色料理及暢遊生態美景。

桶柑評鑑：特等獎-獅潭果樹2班謝添雲、頭等獎-獅潭果樹2班甘乾肇、獅潭果樹4班劉華堂，貳等獎-獅潭果樹2班謝盛滄、獅潭柑橘1班溫柏翔、獅潭果樹2班練新寬，參等獎-獅潭果樹2班張漢欽、獅潭柑橘1班謝李庫、獅潭果樹2班沈鳳浩、頭份農會譚振生。

獅潭鄉草莓評鑑：特等獎-劉秀雲、頭等獎-張舜宗、謝壬濱，貳等獎-謝其耀、鍾維祥、林信享，參等獎-鍾淑清、曾道松、黃宏昌、潘瑞明。