網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的簽證之爭經過1月16日在晝間的攻防、休庭討論之後，合議庭3位法官一致同意移民部長的簽證撤銷令有效，喬柯維奇將無法留在澳洲。首席法官艾索普（James Allsop）解釋，此案並不能算是上訴，只是喬柯維奇一方申請法庭重新檢視移民部長命令的合法性。

移民部長霍克（Alex Hawke）以大眾健康和秩序為由二度撤消喬柯維奇的簽證，法官艾索普在宣判之前說明，此次審理單純集中在霍克的命令是否在法律和合理性部分站得住腳，結果喬柯維奇的律師無法證明霍克的命令有瑕疵，因此法官同意澳洲政府的命令是有效的。至於更多的原因，法官表示會在日後詳細說明。

判決結果導致喬柯維奇無法參加澳網，最糟的情況是3年無法再取得簽證進入澳洲，對於34歲的喬柯維奇來說，他可能此後無緣澳網冠軍。法庭外的喬柯維奇支持者得知結果後搖頭陷入沉默，他們原本對判決抱持樂觀。

澳洲政府歷經兩度攻防，終於貫徹驅逐喬柯維奇的命令。喬柯維奇1月10日首度上訴成功，法官安東尼凱利（Anthony Kelly）認為邊境檢查署官員沒有正確地處置撤銷簽證一事，判決駁回命令。不過法官也指出澳洲移民部長可以再度下令撤銷簽證，這是澳洲移民法賦予的權力。

喬柯維奇與澳洲官員的兩度法庭大戰可能刷新了澳洲司法史的紀錄，英媒BBC引述法界專家Brian Briggs的推文，這次是澳洲罕見的星期日開庭，也可能是數十年來審理最迅速的聯邦法庭案件。