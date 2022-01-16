興隆宮舉行出火安座大典，將天上聖母連同千里眼及順風耳將軍、文昌帝君、月下老人等218尊神明金身，移請至老街上臨時行宮安座。（陳慰慈攝）

新北市副市長謝政達（中）出席三峽興隆宮媽祖廟的出火安座大典，並不忘宣傳新北市今年的雙語春聯「平安祥虎」，29個區公所都開放民眾索取。（陳慰慈攝）

位於三峽老街內的三峽興隆宮媽祖廟擁有247年歷史，因廟殿年久失修，將斥資5億元原地重建，預計春節後動工，力拚2024年完工，廟方今舉行出火安座大典，將天上聖母連同千里眼及順風耳將軍、文昌帝君、月下老人等218尊神明金身，移請至老街上臨時行宮安座，新北市副市長謝政達及民政局長柯慶忠也前往參拜祈福。

謝政達表示，創建於清朝乾隆年間的三峽興隆宮媽祖廟是三峽區三大古廟之一，更是地方重要信仰中心，廟方長期發揚媽祖慈悲濟世精神，每年將中元普渡贊普物資提供給各社福團體及弱勢民眾，守護地方不遺餘力，感謝廟方無私奉獻。媽祖廟重建是地方上重要大事，預祝重建過程順利，也祈求天上聖母持續護佑三峽，疫情早日消弭。

三峽興隆宮媽祖廟主任委員陳福生表示，三峽興隆宮因廟殿年久失修，為提供信眾舒適、溫馨的參拜空間，在管理委員會長時間的努力及十方信眾的支持與鼓勵下，從建廟設計圖、動土儀式、臨時行宮工程到今日出火大典，一同護持三峽媽的建廟大業，為期2年的重建工程將耗資5億元，循傳統工法，並融入老街歷史意象，讓寺廟風華再現。

民政局長柯慶忠指出，三峽興隆宮媽祖廟主祀天上聖母外，並配祀文昌帝君、魁斗星君、觀世音菩薩、中壇元帥、月下老人、註生娘娘、八卦祖師以及財神爺等神祇，尤其月下老人、文昌帝君神威顯赫，許多年輕朋友們逛老街必定入廟參拜，祈求找到好姻緣、考運亨通。

謝政達今並代表新北市府政府贈送紅包給廟方添香油錢，還不忘宣傳新北市今年的雙語春聯「平安祥虎」，用國語解釋是「平安享福」、用台語來說是「平安最好」，即日起新北市29個區公所開放民眾就近領取。