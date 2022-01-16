國民黨智庫副執行長黃心華宣布投入新北市議員第8選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）市議員初選，今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室。（葉書宏攝）

國民黨智庫副執行長黃心華宣布投入新北市議員第8選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）市議員初選，今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室。（葉書宏攝）

國民黨智庫副執行長黃心華宣布投入新北市議員第8選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）市議員初選，今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室。（葉書宏攝）

蔡畹鎣是否該請辭副發言人？黃心華：尊重對方決定

國民黨智庫副執行長黃心華宣布投入新北市議員第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）市議員初選，今（16日）在國民黨新店黨部旁成立競選辦公室，關於新北市副發言人蔡畹鎣擬以「侯家軍」之姿投入選戰，是否應該請辭副發言人，黃表示，尊重對方決定，自己都會公平競爭、無所畏懼。

黃心華昨在臉書公開喊話，由行政機關推派代表選市議員，將來恐難督促市政府，最後僅淪為「侯衛兵」，有違民主政治基本原則，籲侯市府三思。黃心華今（16日）表示，蔡政府濫權、破壞民主，對於新北市長侯友宜、侯市府有非常高的期許，侯身負眾望，盼可以遵守民主政治規範、嚴守行政、監督。

黃心華也提到，侯上午談話的鼓勵已經收到了，期許自己能夠為民服務，不辜負侯市長的期待。「侯衛兵」是一個形容詞，議員最重要就是為民服務、監督市政，若議員由市府推派代表參選，將來可能就無法有效監督市政，「侯衛兵」只是一個名詞，只是善意勉勵，希望侯市府可以再三思。

外界解讀黃心華參選，是國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜告自布局，黃回應，「不覺得是這樣！」誠如侯市長所言，就是一個公平的競爭，身為參與初選的競爭者，只是宣達自己的立場，可以維持行政與監督之間的分際，任何對手加入選戰都樂觀其成，沒有再畏懼。

媒體追問若蔡畹鎣有行政資源是否會不公平，黃心華表示，侯市府是六都之首，當然有非常多的行政資源，所有參選人包含自己當然會有所顧忌，但是相信侯市府奉公守法，侯市府會做出明智抉擇，遵守行政、監督分際。媒體詢問蔡畹鎣是否要辭職？黃說，尊重對方決定，自己都會公平競爭、無所畏懼。

已故新北市議員唐慧琳的父親唐敦舜表示，侯市長非常認真，政績有目共睹，但是侯身邊的幕僚要參選，自己認為不太合適，有違民主政治的原則，雖然是同黨的但也要受到監督，這樣就讓民進黨有說嘴的空間，這樣不好。