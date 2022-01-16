菲律賓採購印度「布拉莫斯（BrahMos）」反艦巡弋飛彈

印度已和菲律賓敲定，將以3.75億美元（近104億台幣）的代價，首賣「布拉莫斯（BrahMos）」反艦巡弋飛彈系統給馬尼拉。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）和路透15日報導，這將有助於反制中方在相關爭議區的強硬態度。「布拉莫斯」雖然是印度和俄羅斯聯手打造，但作業主要在新德里進行。而軍售消息傳出，就在印度擴大和美國及盟友的安保關係，以因應中方日益壯大的海軍實力之際。

身為美國簽約盟友的菲律賓12月31日致函布拉莫斯航太（BrahMos Aerospace）公司，表示願接受採購3組超音速飛彈系統的提案。菲律賓砸下3000億披索（近1616億台幣），正在5年軍事現代化計畫的後期階段，將更新二戰時期的戰艦，還有美國在越戰用過的二手直升機。

據菲律賓國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）說，按照印菲協議，布拉莫斯除了交付3個砲組外，還要負責訓練操作與維修人員，並提供後勤支援。

菲律賓海軍退役少將翁恩（ Rommel Ong）說，這些飛彈部分是為了對抗中國而設計，中菲在南海除了主權爭議外，還有漁業爭議。他指出，隨著中方海軍迅速壯大，威脅日增，菲律賓沒有充分的經濟力，以支持龐大的造船業。也因此，馬尼拉針對這問題，發展出所謂的不對稱戰術，設法發展制海能力，就不需要投入太多資源。

而菲國採用這反艦新系統，目的在於威懾外國船隻進入200海里的專屬經濟海域。儘管杜特蒂（Rodrigo Duterte）擔任總統後，和中方關係較友善，但北京仍堅稱，擁有南海大部分的主權，而相關海域每年往來運輸超過3.4兆美元（近94兆台幣）的商品。

另一方面，《南華早報》（South China Morning Post）指出，在中印未定邊界「實際控制線（LAC）」爭議未解之際，對印度來說，菲律賓訂購「布拉莫斯」，可說是一場勝利。

事實上，不僅是馬尼拉，印度也在和越南及印尼談「布拉莫斯」採購案，以加強對外軍售。印度認為，加強和東協（ASEAN）國家與南海聲索國的國防關係，是在向北京發出訊號。

印度前大使，目前為孟買外交事務智庫蓋特威機構（Gateway House）外交研究傑出學者的巴蒂亞（Rajeev Bhatia）說，世上大部分國家都負擔不起西方防務技術，對印度來說，在它設法降低對進口武器的依賴，並致力對外出售武器給區域夥伴的同時，賣出「布拉莫斯」被視為一大突破。