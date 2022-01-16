英國名將A.莫瑞（Andy Murray）等了3年的第1座ATP巡迴賽冠軍，在俄羅斯選手克拉特塞夫（Aslan Karatsev）手中幻滅，兩人在雪梨網球菁英賽男單決賽對壘，克拉特塞夫以6比3、6比3擊敗A.莫瑞、收下冠軍。

澳洲似乎是克拉特塞夫的幸運地，去年澳洲網球公開賽他以外卡賽黑馬之姿挺進男單最後4強，是去年職業網球進步很多的年輕好手之一，他也把這股氣帶進到2022年，用雪梨網球公開賽擊敗前世界第一、生涯擁有3座四大公開賽冠軍的A.莫瑞。

克拉特塞夫是雪梨賽事男單頭號種子，靠著冠軍加持，新一周更新的世界排名將前進到個人生涯新高的第15名，而之前因為受傷排名下滑的A.莫瑞，現在是世界第135名，儘管無緣冠軍，最新排名仍可進步道到113名，接近重返百大內。

克拉特塞夫和A.莫瑞接下來都會挑戰澳網，克拉特塞夫首戰西班牙選手穆納爾（Jaume Munar），A.莫瑞則要迎戰喬治亞選手巴西拉許維利（Nikoloz Basilashvili），兩人在雪梨賽事交手過，A.莫瑞經過3盤大戰擊敗世界排名第23的巴西拉許維利。