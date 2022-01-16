因近日本土疫情延燒，民眾搶打第3劑疫苗，中央流行疫情指揮中心於15日重啟1922疫苗預約平台，提供第19期預約，但北市因提早率先完成預約，因此未加入本期預約，結果反倒被攻擊，讓資深媒體人黃揚明忍不住說「中央明明是慢半拍」。

北市未加入1922平台的第19期疫苗預約，引起北市民眾不滿，甚至還有政治人物稱北市府此舉是將市民當成「二等公民」，不過黃揚明就在臉書表示，其實是因為北市府早已率先完成自己的預約，接種日為1月17日至1月23日，與1922的第19期時程相同，「中央明明是慢半拍，但政治人物卻要攻擊北市府說不給預約，這一點都不厚道。」

蔡炳坤也在臉書指出，因日前中央宣布追加劑間隔時間從5個月改為12週的，隔天北市立即加開預約系統，1月17日至1月23日提供的20萬劑全數預約完成，因此沒有加入1922的第19期疫苗預約，不過也說為了讓疫苗預約一致性，避免兩套系統同時運行，造成民眾混淆或重複預約，因此將關閉預約系統，加入中央1922預約系統第20期。

除此之外，針對無處可接種高端疫苗的說法，蔡炳坤也解釋是供需問題，需求多，開設的醫院就多，並以實際數字為例指出，在12日至14日三天中，北市民眾選擇接種最多的疫苗是莫德納，共63356劑，接下來則是BNT疫苗的12990劑，高端僅有2301劑，AZ則因較不推薦民眾當成追加劑使用，因此僅施打295劑。