西堤疫情不斷延燒，桃園市政府也公布目前疫調出爐的西堤染疫座位圖，其中在聯邦銀行半開放式包廂旁是「感染熱區」，其中一張雙人桌7日和9日各有一對情侶和一人染疫，另角落還有1家7口的2幼兒確診，至於今確診的三代同堂夫妻檔則距離稍遠，詳細感染源仍待防疫醫師釐清。

衛生局長王文彥分析餐廳用餐位置圖，目前西堤確診11位客人，黃色區屬半開放式包廂，是7日聯邦銀行辦尾牙地方，旁邊角落淺綠色是第一波感染的幼兒17802、17803，其一家7口用餐處。

王文彥說，土黃色區域感染比較多，是案17883、17884仁寶情侶檔7日用餐處，另同桌9日中午也有案17847在這用餐，至於今確診的7位客人中，有2位夫妻已確定座位，為17903、17904夫妻檔，9日晚上三代同堂共11位家人用餐，為藍色區。

王文彥說，西堤餐廳共引發3員工、11客人感染，人數相當多，原因持續再調查，要和防疫醫師共同研究究竟是哪類污染，不排除是廚房、廁所或餐盤，強調若不是個案，要通案檢討所有餐廳，直言吃飯有唾液沾污，疫情中乾淨的要和使用過的餐盤區隔，他提到西堤每天都會消毒，是否有消毒不徹底部分也會調查，盡可能以最高標準檢視所有流程，各餐廳也建議都要再檢視。