《明天比昨天長久》由戴立忍（左）與新加坡素人演員陳嘉良飾演父子。（飛望影像提供）

台灣、新加坡、法國、葡萄牙4國合資合製電影《明天比昨天長久》今日在高雄開鏡，由新加坡新銳導演姚志衞執導，戴立忍及歷經2年試鏡選出的素人演員陳嘉良主演，去年底完成在新加坡拍攝的戲分後，劇組成員便飛抵台灣隔離，今日終於復拍，姚志衞表示多年前參加金馬電影學院後，就與台灣結下不解之緣，這次能在台灣完成他的首部長片，可說是圓了自己的夢想。

姚志衞曾於2010年來台參加金馬電影學院，並與《青田街一號》導演李中以及知名攝影師劉又年完成短片作品，讓他與台灣結下不解之緣，之後他曾二度來台拍攝短片，同樣留下美好印象，「我一直希望有機會能回台拍片，台灣在拍攝上給我非常多的支持。」

《明天比昨天長久》描述1段從台灣移民至新加坡的單親爸爸與兒子之間的故事，藉由都市中親子間劍拔弩張的緊繃關係，帶出華人社會中的共通處境。提到與戴立忍以及陳嘉良兩位男主角的合作，姚志衞表示戴立忍是他一直很想合作的演員，在提出合作邀請後，對方看完劇本就答應參與演出，讓他心懷感激，「戴立忍在拍攝現場和工作人員的相處相當融洽，而且每次在鏡頭裡看到他的表演都會覺得大快人心，慶幸自己能夠當導演真是太好了」。

飾演戴立忍兒子的新加坡演員陳嘉良，則是經過長達2年試鏡才找到的人選，姚志衞說：「我們前後找了將近250個男生，看到陳嘉良出現的時候才讓我感受到，眼前的演員和角色是能相互連結的。」兩位主演在排練的過程中相當有默契，「戴立忍同時作為1位演員和導演，他毫無保留地對陳嘉良傳授自己的經驗，他們的互動感覺就像1家人，讓我看了很感動」。