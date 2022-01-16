吳謹言不慎將林更新西裝褲拉下露出內褲的趣味橋段。（LiTV提供）

林更新與吳謹言戲裡互動有趣。（LiTV提供）

林更新在「我的砍價女王」裡是外冷內熱的帥氣總裁。（LiTV提供）

大陸戲劇男神林更新從《步步驚心》詮釋有情有義的十四爺，接著《武神趙子龍》、《楚喬傳》到《我的砍價女王》作品不斷，他日前接受LiTV線上影視專訪，聊到與吳謹言、吳奇隆合作的浪漫都市輕喜劇《我的砍價女王》，有「顏值天花板」美譽的他，因187公分與吳謹言165公分這超過20公分的萌身高配對，因此帶出了不少「粉紅泡泡」，林更新也自爆印象最深的，其實還有「內褲」意外曝光的一幕，當時與吳謹言拍攝這段時，現場都笑翻了！

林更新表示，這是與吳謹言首次合作，拍攝過程卻不生疏，互動歡樂不斷，即便是拍深情擁抱或婚禮的戲，當導演一喊「卡」，兩人馬上如哥兒們似的玩鬧。他印象深刻的一場戲，是他在光天化日下露出「內褲」，劇中他與吳謹言抬槓時不慎滑落小山坡，吳謹言要攀著林更新才能爬至頂，沒想到「手滑」把他的西裝褲拉了下來，讓他「內在美」見客，看到可愛花紋，吳謹言要演出既尷尬又想笑卻不能笑的神韻，林更新則是要演出從容不迫，不受影響的鎮定，原音呈現下更彰顯兩人強烈喜感，「演的時後現場工作人員也一起笑了！我只能裝作內心很平靜來應對！」

他主演的《楚喬傳》目前已破400億正朝500億點擊邁進，聽聞劇組正籌備《楚喬傳2》，被問是否可望歸隊？林更新表示：「其實我有次在直播中曾提到，這個問題應該先問趙麗穎。哈哈哈！」似乎意味著若趙麗穎點頭，他演出的機會便大增！

2022年開春，林更新邁入出道10周年，除了感謝粉絲支持，面對未來工作期許，林更新表示將持續以演藝事業為主力，「因為我的身份還是演員，雖然這幾年有投資副業，但個人規劃仍以踏實做好演員職分為重！」，作品不停歇的他，也預告了新作《請叫我總監》將與譚松韻合作，雖然同是職場作品，但風格跟《我的砍價女王》不同。他也希望疫情盡快過去，「未來時間與機會允許，我們一定有機會見面！」