張姓老婦因「胸腰椎壓迫性骨折」至高雄某外科醫院做骨水泥手術，術後無異狀，但數月後到高雄長庚準備開刀切除額頭腫瘤時卻突然心因性休克過世，解剖後發現骨水泥滲漏造成肺栓塞，家屬怒告外科醫院和醫材公司，求償420萬元。高雄地院認為，張婦肺栓塞僅局部，原有糖尿和心血管疾病才是致死主因，判醫院和醫材公司無責免賠，可上訴。

2018年7月張婦因為下背痠痛、腹部緊繃感到某外科醫院求診，檢查出「胸腰椎壓迫性骨折」，院長為其第十二胸椎及第二腰椎進行骨水泥手術，術前家屬也簽下自費說明及同意書。

張婦做完手術後隔天就出院，該年10月因額頭腫塊至高雄長庚紀醫院急診，當時並無異狀，11月準備安排住院切除腦腫瘤，竟發生「心因性休克」去世。經解剖，發現張婦先前做的骨水泥滲漏，造成肺栓塞，家屬認為是外科醫院疏於提醒風險，回診時也沒發現異狀，依民法、消費者保護法向醫院、醫材公司提告求償420萬元。

張婦家屬另對外科醫院提業務過失致死罪刑事告訴，獲不起訴處分後聲請再議仍遭駁回。

外科醫院認為，風險已記載在手術同意書上，衛福部醫事審議委員會鑑定結果也顯示，張婦死因與骨水泥外漏造成的肺栓塞無關。

法官認為，法務部法醫研究所的鑑定報告指出，張婦肺栓塞確實為骨水泥外漏造成，但僅出現在局部，僅會降低氧氣攝取，並未擴大到引起死亡。衡量張婦原本就有糖尿、心血管疾病及解剖結果，判定死因主要為心因性休克，最後判外科醫院和醫材公司無責免賠，全案仍可上訴。