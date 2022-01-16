Appier沛星互動科技發布2022年值得關注的人工智慧趨勢，呼應時下討論度相當熱烈的元宇宙概念，Appier首席機器學習科學家林守德與Appier首席人工智慧科學家孫民認為，「人工智慧」可視為人類的「協同創作者」、「商業合作夥伴」以及「元宇宙的構築者」，人工智慧也將是未來創造力的關鍵。

Appier發布的2022年值得關注的人工智慧趨勢中指出，人工智慧在創作領域的應用始於語言及文字。不少人應該都看過標題寫著「本文由機器人所撰寫。」的某篇文章。藉由OpenAI GPT-3這類語言模型，記者、作家及人工智慧研究者只要輸入幾行文字、點擊幾次滑鼠，即可創造大量文字。在2017年3月，作家 Ross Goodwin帶著連接相機、麥克風及 GPS 的筆電上路，以便在公路旅行途中記錄下讓人工智慧撰寫「下一部美國公路旅行小說」所需輸入的素材。

這個構想是將沿途的景色與聲音記錄下來，輸入人工智慧的神經網路後，便能輸出為一本小說。這本小說發表於一年後，被譽為人工智慧所執筆的第一本小說。雖然連Goodwin自己都承認這本《道路一號（1 the Road）》「無法與人類所寫的小說相提並論」，不過這仍是人工智慧以嶄新的方式與藝術家協同創作的好例子。

為何人工智慧可作為充滿創意的商業合作夥伴？無論使用何種媒介，人工智慧對於創作過程的貢獻在於能夠處理比人類更多的資訊，並且可從中找出可能被忽略的行為模式及趨勢。分析及洞察的能力讓人工智慧成為絕佳的商業合作夥伴，尤其是在藝術方面。要創造能夠吸引大眾目光的藝術作品，過程中必須了解、甚至預測流行的趨勢。而人工智慧能夠協助這項工作，這也是預測其在未來將扮演重要角色的原因。

現在時尚品牌開始採用人工智慧的預測能力，預測能影響下一季設計風格的流行趨勢。由於在設計時納入了未來的流行元素，因此設計出的商品幾乎成為熱賣保證，這便是人工智慧為時尚服裝品牌所帶來的優勢。

另外，創造新菜色時，人類主廚利用的是自己的直覺，而人工智慧主廚則是運用結構性資料及分析。人工智慧洞察之所以強大，便是因為其使用多年累積的大量資料作為推薦的基礎。再加上藝術家豐富的個人經驗及創造力，就能獲得最佳的創意。

人工智慧也可作為元宇宙的構築者，元宇宙是大型科技公司待探索的新領域，而人工智慧將在過程中扮演重要角色。人工智慧的功能是讓元宇宙中的世界看起來儘可能接近真實世界，並且讓新世界的創造過程更加自動化。

人工智慧的強項在於個人化以及創造多種情境，而這些優勢讓元宇宙的開發者更能為個別使用者量身打造遊戲世界。有了人工智慧，每個遊戲世界都可隨著人工智慧對使用者的好惡了解程度而持續延展。整個操作過程不僅需要人工智慧，AR與VR技術、硬體與軟體的組合也發揮重要的作用。儘管如此，元宇宙的創造性與人性面仍來自於人工智慧與運用人工智慧的人類開發者。