港星袁詠儀（靚靚）曾是香港小姐冠軍和最上鏡小姐獎得主，沉魚落雁的外型是演藝圈公認的大美女，最難得的是，她還有一顆善良的心，最近有網友在路邊發現袁詠儀正在當志工，和其他夥伴們一樣忙進忙出，絲毫沒有明星架子。

日前有名網友在社群平台曝光一則動態：「偶遇袁詠儀在社區做義工，靚靚」該名網友表示這組影像是媽媽拍的，並轉述她的說法，稱袁詠儀本人體態纖細、保養得宜；果不其然，畫面中的袁詠儀現身深圳的某社區大樓，梳著All Back馬尾，以全素顏示人，身穿黑色羽絨上衣和紅色志工背心，搭配一件藍色牛仔長褲，整體打扮十分簡單、樸素，低調到很難發現是大明星。

袁詠儀戴著口罩和塑膠手套，做好全面的防疫配備，然後與其他的義工們一起拿著相關資料完成登記工作，從天未亮的清晨忙到白天，相當努力又有責任感，面對民眾要求合照也來者不拒，態度非常親民、和藹。

袁詠儀擔任志工，衣著輕便，態度大方親民，被大批網友稱讚。（圖／微博）

消息曝光後，火速登上微博熱搜冠軍，眾多大陸網友紛紛留言狂讚：「她真的沒有架子，只覺得自己是普通人，和每個人沒有區別」、「她真的經常全素顏」、「靚靚姐一直都是非常有愛心有溫暖的人」、「穿制服的袁詠儀看上去真有精神，人美心善」，但也有酸民諷刺：「你要是不上熱搜，我差點就信了，做點好事恨不得全世界知道」，意外掀起兩派人馬的鍵盤戰。