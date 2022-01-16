中國官媒央視昨晚播映的節目，指公安部前副部長孫力軍貪腐人民幣數億元，還以海鮮盒裝美金受賄。案件牽涉傅政華、王立科等至少5名政法系統高官，被指是中共19大以來最嚴重的案件之一。

中共中紀委全會將於25日召開。中國中央紀委國家監委日前便預告，和官媒央視合作的反腐專題片「零容忍」15日首播，內容包括2020年落馬的中國公安部前副部長孫力軍。

「零容忍」指案件為「孫力軍政治團伙案」，政治和經濟問題交織，「是19大以來查處最嚴重的案件之一」。團伙成員包括：江蘇省前政法委書記王立科、上海市公安局前局長龔道安、重慶市公安局前局長鄧恢林，和山西省前公安廳長劉新雲等人。前司法部長傅政華也出現在片中。

報導指孫力軍政治野心膨脹，訂定個人的「15年規劃」，爭取5年要上一個台階，又披露他的受賄方式，及對團伙成員封官。

王立科2008年認識孫力軍後，屢次賄賂他。孫力軍在片中表示，王立科每年到北京4至5次，每次都送他裝著30萬美金（約新台幣827萬元）的海鮮盒，暗語是「我給你送點小海鮮」，共行賄了人民幣9000多萬元（約新台幣3.9億元）。

報導表示，孫力軍為實現個人政治目的，安插親信拉幫結派，將龔道安提任至公安部任職，龔道安還推薦鄧恢林加入孫的小圈子。孫力軍後來又物色了劉新雲，讓他出任公安部網安局長。

報導又指，劉新雲和龔道安多次違規向孫力軍提供大量重要網路輿情、案件辦理狀況，而這些多數是孫力軍無權知道的。

專題片將案件形容為「嚴重違反黨的政治紀律的典型」。片中提到，曾任公安部副部長的前司法部長傅政華也被立案調查，並顯示傅政華在一份被調查文件上簽字的畫面。香港星島日報指，這是傅政華2021年10月落馬後首次露面。

孫力軍2020年中被查，中紀委指他「嚴重危害政治安全」。之後中國政法系統多名高官陸續落馬，如今的報導證實他們屬同一個「政治團伙」。

中共第20次全國代表大會將在今年下半年登場，官媒人民日報日前披露中共總書記習近平11日在省部級主要領導幹部研討班上對反腐說重話，強調不論誰在黨紀國法上出問題，特別是「在黨內搞政治團伙、小圈子、利益集團的人」，要毫不手軟、堅決查處。（編輯：沈朋達/陳沛冰/張淑伶）1110116