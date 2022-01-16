彰化縣5倍券加碼方案獎項豐富，還有現金獎，最大獎將抽出3戶伸港青年宅，17日上午將抽出第一戶伸港青年宅、和第一梯次各大獎項的幸運得主。（資料照）

彰化縣5倍券加碼方案獎項豐富，還有現金獎，最大獎將抽出3戶伸港青年宅，17日上午將抽出第一戶伸港青年宅、和第一梯次各大獎項的幸運得主。（資料照）

彰化振興加碼，17日將抽出第一戶青年宅和第一梯次大獎，為了搶當幸運兒，民眾踴躍上網登錄消費發票，節至16日零時，累計488萬筆抽獎序號，累積消費金額達26億多元；光是15日一天就暴增30萬筆、逾1億元消費紀錄，網路流量擠爆，數度大塞車險些癱瘓。

彰化縣長王惠美16日出席縣立美術館廣場「福虎生風－新春揮毫送春聯活動」時，強調振興加碼抽獎活動到今年6月30日，除了1月17日將首度抽獎，另分別在4月、7月還有第二、第三梯次抽獎。呼籲全台民眾把握新春年節到彰化來旅遊賞花、消費抽大獎。

活動規定消費單筆滿200元以上就可獲得一個抽獎序號，為了趕搭第一波抽獎，許多民眾趕在最後兩天上活動官網登錄消費發票，官網湧入超大流量，系統無法負荷瞬間爆量資訊，幾度大塞車差點被癱瘓，不少民眾抱怨總是在轉圈圈空等，耗了一個多鐘頭只完成3、5張發票登錄，實在傻眼。

彰縣府經綠處長劉玉平表示，由於15日晚間登錄發票爆量，單日就新增高達30萬筆抽獎序號、單日增加發票消費金額逾1億元，由於作業因素，系統已完成首次抽獎序號的結算，16日零時起完成登錄的發票，只能等待下一輪、4月份的抽獎活動，提醒民眾好好把握。

劉玉平指出，15日單日官網系統處理的登錄量、新增註冊會員都是之前的好幾倍，才會造成塞車當機、出錯，不過多數都會由系統自動修復排除。

目前彰化縣振興加碼活動，累積已有488萬筆抽獎序號、累積消費金額26億2400多萬元。第一戶伸港青年宅和各項大獎、現金紅包等好禮，獎落誰家？誰會是幸運兒？明天上午揭曉。