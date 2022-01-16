Omicron傳播威力強大，一路從桃園機場傳到社區，已經有5波感染，導致中壢聯邦銀行及西堤餐廳爆發群聚，已有31人染疫，引起民眾恐慌，紛紛衝去打疫苗，光昨天（16日）就已經接種22.3萬劑，其中17萬多劑是第三劑，台北車站設置的隨到隨打接種站也爆發排隊人潮，海圍著台北車站大廳排了好幾圈，人山人海，整個北車都擠滿要打疫苗的人。

指揮中心為了提高新冠疫苗覆蓋率，在台北車站設置接種站，到周（16）日提供莫德納第一、二劑隨到隨打，但新變異株Omicron從桃機延燒到社區以後，為了早一天打到疫苗，北車爆出疫苗搶打潮，從本報拍攝的北車大廳空拍圖可以看到，大聽眾中間是施打地點，外圍全部都是排隊要打疫苗的民眾，而還沒排到大廳的民眾則全擠在伴手禮販賣處，彼此也都沒有保持1.5公尺社交距離，就連照片的角落也擠滿要打疫苗的民眾，看不到排隊尾端在哪，看這人潮至少要排好幾個小時跑不掉。

請維持社交距離的牌子被人潮擠到看不見，形同虛設。(鄭任南攝)

不只各地開放接種站，指揮中心也重啟1922平台預約第三劑疫苗，總計第19期共開放113萬量能，其中1.9萬為AZ、38.4萬為BNT、莫德納70.3萬、高端22.9萬，共87.4萬人完成預約，預約率為77.33％。目前國內疫苗涵蓋率第1劑為80.68％，第2劑為72.27％，第3劑為6.66％。

第20期疫苗預約也將在1月18日起至22日再度開放，施打日期為1月24日至30日。已接種2劑疫苗滿12的月的18歲以上民眾都可預約接種。