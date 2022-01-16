小情侶開心嘿咻，女友翻臉喊告！台北1名少女小芳（化名）與男網友交往幾天到公園夜遊約會，她到殘障廁所如廁時，讓男友進入廁間陪伴，沒想到事後卻稱遭男方「拖進」廁所性侵，男子坦承有性交，但向檢方出示對話紀錄，小芳說「我下面很緊，沒男友，加上很久沒做，會哭對不起」，檢方認定屬合意性交不起訴。

檢方表示，小芳透過網路認識男子並交往數天，約在去年7月某日一同到萬華青年公園夜遊散步，當時還有男子的1對情侶朋友同行，期間小芳到殘障廁所如廁並要求男子陪伴，之後4人再散步一會後由男子騎車載她回家；不料小芳回家後卻稱遭男子「拖進」公廁性侵，決定報警提告。

不過男子向檢方表示2人確實有在公廁發生關係，但當下小芳也同意，屬合意性交，男子還出示2人的對話紀錄，小芳對他說「有點怕生」、「其實我不是處女，只是我下面很緊，我沒男友加上很久沒做，非常怕痛會哭對不起」，他則回覆1個OK貼圖。

而另外與當事人同行的1對情侶則說，當天小芳與男子走出廁所時，4人還繼續散步，並到超商買飲料，小芳神情並無異狀，不像遭到性侵的情形，最後男子載小芳回家；檢察官認為全案無積極證據能佐證男子犯下妨害性自主，因此判處不起訴。