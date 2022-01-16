年關將至，許多地方出現年貨採買人潮，警方加強取締違規。（通霄警分局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗通霄鎮、苑裡鎮傳統市場地區周邊，最近因為年關將近，許多民眾採買年貨，但時常違規亂停車輛，通霄警分局近日前往違規熱點取締，期望維護交通。

通霄警分局表示，最近快要放年假，採買年貨的人潮、車潮大幅增加，有些民眾貪圖方便，就將車輛任意占用車道、停放紅黃線、併排、逆向等違規行為，妨害其他用路人通行安全，也造成市區部分路段車流壅塞，導致民眾抱怨連連。

警分局也分析民眾常陳情及檢舉違規停車熱點，分別為苑裡鎮傳統市場周邊的為公路、大同路、天下路與通霄鎮信義路慈惠宮前等路段，並在1月起，加強取締以上路段違規。

通霄分局也統計，去（110）年1至12月苑裡、通霄鎮市區已告發違規停車逾2831件，其中逕行舉發約1305件，現場舉發約1526件，111年1月份至15日計取締車輛任意占用車道、停放紅黃線、併排、逆向等違規停車行為逾160件。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第56條規定，違規停車可處新臺幣600到1200元罰鍰，併排停車將處罰2400元，請民眾切勿違規停車。