中央氣象局地震報告指出，今（16）日16：15發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府東北東方66.5公里，位於台灣東部海域，地震深度55公里。各地最大震度花蓮、宜蘭、南投、台東3級，台中、桃園、新北、台北、新竹、苗栗、嘉義、雲林、彰化2級，屏東、高雄、基隆、台南、連江1級。
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平、太魯閣、西寶、鹽寮、花蓮市、磯崎
2級：銅門、水璉、西林、光復、紅葉、秀林
1級：玉里、富里
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：澳花、武塔、南澳、牛鬥
2級：冬山、宜蘭市、大同、南山、頭城、蘇澳、內城
1級：龜山島
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大、日月潭、信義鄉、名間、南投市、玉山
1級：國姓、竹山、魚池、埔里
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：成功
2級：長濱、東河、蘭嶼
1級：海端、池上、利稻、綠島、臺東市、卑南、達仁
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：烏石坑、臺中市、霧峰、梧棲
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、桃園市、新屋
1級：中壢
● 新北市地區最大震度2級
2級：新店、五分山、新北市、石門、五股
1級：雙溪、萬里、淡水、三貂角
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區、臺北市
1級：陽明山、木柵
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹東
1級：五峰、峨眉、竹北市
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：南庄、苗栗市
1級：竹南、三義、鯉魚潭
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、太保市
1級：義竹、大埔
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、四湖
1級：水林
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市、大城、員林
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、甲仙、六龜、旗山、楠梓、高雄市、壽山
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、善化、新化、佳里、永康、東山、臺南市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、屏東市、春日、小琉球、恆春、墾丁、鵝鑾鼻、南灣
● 連江縣地區最大震度1級
1級：馬祖
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