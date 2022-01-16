國內疫情持續延燒，桃機群聚截至目前為止已累積81人確診，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金認為，正確脫口罩與戴好口罩一樣重要，提醒大家丟口罩時，不要觸摸口罩表面，而是拿著口罩的耳掛，將口罩丟到有蓋的垃圾桶中，並馬上洗手。

陳志金14日在個人臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文表示，現在大家都在討論如何戴好口罩，但如何脫口罩也相當重要，「如果不知道如何脫口罩、丟棄口罩，口罩不只白戴了，還可能很危險」。

陳志金指出，口罩可以擋住「有病毒的飛沫」，但如果脫下口罩後，不小心摸到口罩表面，即有可能碰到病毒，這時再用手拿食物、揉眼睛，病毒就有機會入侵身體，「回家後把口罩放在桌面上就是很不好的行為，尤其家中有小孩的話，可能會不小心摸到口罩或桌面上的病毒」。

至於如何正確脫口罩，陳志金解釋，脫下口罩時不要觸摸口罩表面，而是要拿著口罩的耳掛，將口罩丟到有蓋的垃圾桶中，並馬上洗手；如果是有呼吸道症狀的患者，則要將口罩對折，收進夾鏈袋後再丟棄，丟完一樣要記得馬上洗手。

陳志金提醒，不論是要預防別人的飛沫，或是防止自己的口沫外傳，都要將口罩戴好，也不要隨意丟棄口罩，避免病毒擴散，更重要的就是要勤洗手，做好防疫措施。